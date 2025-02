Cosa ci aspetta oggi, 6 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi vi sentite particolarmente emotivi. Concedetevi di manifestare ciò che provate senza scusarvi.

Toro: Oggi avrete occasione per tirare le somme sul mese trascorso: l’anno non è iniziato poi così male, non credete?

Gemelli: Una passione artistica è rimasta irrealizzata nella vostra vita. Ricordate: non è mai troppo tardi...

Cancro: Dopo tanto tempo trascorso a colpevolizzarvi è ora di voltare pagina. Potete contare sugli amici più stretti.

Leone: Andare troppo di fretta potrebbe avere conseguenze negative. Cercate di rallentare, almeno dove potete.

Vergine: Troppe cose si stanno accumulando e vi sentite incapaci di controllarle: dovete mollare la presa.

Bilancia: Avete preso in considerazione tutte le soluzioni. Ricordate che quella perfetta non esiste. Buttatevi.

Scorpione: Combattere contro ciò che siete per essere migliori? A volte potrebbe fare di voi i vostri peggiori nemici.

Sagittario: Per anni avete sotterrato più di qualche ambizione. In questi giorni una nuova occasione si paleserà.

Capricorno: Una patina di tristezza appesantisce la giornata. Aiutatevi con la creatività e una bella dose di movimento.

Acquario: Vi continuate a domandare come sarebbero andate le cose “se”. Non trascurate di vivere la realtà.

Pesci: Ultimamente le relazioni sociali vi creano qualche grattacapo, ma è un solo un periodo di passaggio.

