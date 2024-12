Cosa ci aspetta oggi, 6 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Solo voi sapete davvero cosa provate verso il partner. Se i sentimenti sono mutati non dovete mentire...

Toro – Tornare in un posto dove siete stati bene con le persone che amate vi farà stare molto meglio.

Gemelli – Avete ignorato troppo a lungo un problema che ormai è irreversibile. Preparate un piano d’azione.

Cancro – Concedetevi un po’ di tempo da trascorrere con la vostra famiglia, tra un film insieme o dei giochi in scatola.

Leone – Non fatevi l’amaro in bocca per una questione che si può risolvere. Rimboccatevi le maniche!

Vergine – Riprendere contatti con un amico di infanzia potrebbe essere una buona idea per riallacciare i rapporti.

Bilancia – Cominciate pian piano a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati e vedrete che sarà un successo!

Scorpione – Scoprirete presto un lato creativo nascosto dentro di voi. Vi immergerete nella musica o nella pittura?

Sagittario – Troverete presto ciò che davvero desiderate e lo capirete all’istante. Basta non smettere di crederci!

Capricorno – Vi state facendo divorare dall’ansia inutilmente. Razionalizzate e vedrete che potete affrontare tutto.

Acquario – Avrete presto la sensazione che tutte le cose sono al posto giusto. Dovrete farvi trovare il più pronti possibile.

Pesci – Il vostro idealismo vi ha sempre spinto verso sogni poco realizzabili. Che fare se non si avverano?

