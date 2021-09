Cosa ci aspetta oggi, 5 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: L’estate sta per finire e voi già sentite la dolce malinconia dei tempi andati. Non amate i nuovi inizi ma questo sarà speciale...

Toro: Avete sempre i piedi ben piantati a terra, progetti concreti e idee tangibili. State facendo della vostra razionalità uno scudo?

Gemelli: L’ozio è un lusso che in questo momento non potete permettervi. Lavorate sodo e potrete presto riposarvi come si deve.

Cancro: Dai viaggi estivi siete tornati con rinnovato ottimismo. La vostra creatività è più sveglia che mai, approfittatene!

Leone: Un periodo di momentaneo e fugace caos scombussolerà i vostri piani. Rimettetevi in pista con serenità...

Vergine: Le vostre alte aspettative su voi stessi vi causano stress? Cercate di apprezzarvi e di perdonarvi un po’ di più.

Bilancia: Siete attratti da tutto ciò che ancora non conoscete, la vostra sete di sapere è implacabile. Iniziate con letture stimolanti.

Scorpione: Sapete custodire gelosamente i segreti della vostra anima. Quando diventano pesanti, parlatene con un amico...

Sagittario: Circondarvi di persone stimolanti vi spinge a dare il massimo, sul lavoro e nella vita privata. Tenete viva la vostra fiamma!

Capricorno: Non siete grandi festaioli ma ogni tanto vi piacerebbe lasciarvi andare di più. Dite “sì” a una proposta inaspettata.

Acquario: Vorreste sempre avere la situazione in pugno ma, a volte, delegare il controllo potrebbe farvi bene. Rilassatevi un po’...

Pesci: Nessuno asseconda i vostri piani? Perché non esaudite da soli quel cocente desidero? L’esito sarà sorprendente...

