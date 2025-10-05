Cosa dicono le stelle per il 5 ottobreLa giornata segno per segno
Ariete – Vento di cambiamenti sul fronte lavorativo. Tenete monitorata la vostra casella mail e acceso il telefonino.
Toro – Sapete giocare bene le vostre carte quando si tratta di seduzione, ma oggi qualcuno vi batterà sul tempo...
Gemelli – Approfittate del poco tempo libero che avete per riscoprire una passione sopita da ormai troppo tempo.
Cancro – Discussioni e litigi sono all’ordine del giorno. Prima di rispondere, andate a farvi una passeggiata.
Leone – Il vostro voler essere forti e dominanti verrà messo a dura prova da un’emozione impossibile da reprimere.
Vergine – È sempre utile mettere da parte il proprio narcisismo per dedicarsi a qualcuno che oggi ha bisogno di voi.
Bilancia – Oggi un amico potrebbe chiedervi un favore. Non siate tirchi e aiutatelo, anche se si tratta di un passaggio.
Scorpione – Bilanciare vita privata e lavorativa non è affatto semplice. Oggi forse troverete il giusto compromesso.
Sagittario – Non esitate e partite per una due giorni in qualche capitale europea. Un po’ di corsa forse, ma gratificante!
Capricorno – Se pensate che il tempo che dedicate a voi stessi non sia abbastanza, prendetevi una pausa dai social.
Acquario – Sta per cominciare la stagione in cui tagliate i ponti con tutti i rapporti sociali. Attendete ancora un po’...
Pesci – Giornata interessante dal punto di vista del portafoglio. Potreste ricevere un bonifico inaspettato...