Cosa ci aspetta oggi, 5 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi avrete tempo di riflettere sulla vostra carriera e capire in che direzione volete veramente andare.

Toro: Il caldo estivo vi annebbia la mente e vi rende aggressivi, ma non sfogate il vostro nervosismo sugli altri.

Gemelli: Avete bisogno di prendervi una pausa dal mondo: trasformatevi in eremiti e dedicatevi solo a voi stessi.

Cancro: Siete dolci e gentili, ma quando vi fanno arrabbiare non ne avete per nessuno. Oggi è uno di quei giorni.

Leone: Ricordate di dedicare sempre un pensiero gentile a chi vi dà una mano: sarà di sicuro un gesto apprezzato.

Vergine: Quello che vi serve oggi per rischiarare la mente è un bel tuffo in mare, magari anche di notte: perché no?

Bilancia: Oggi vi sarà chiesto di esprimere un giudizio su una situazione. Cercate di analizzare le posizioni di tutti.

Scorpione: Un familiare potrebbe trovarsi in un momento di difficoltà: siate presenti con tutto il vostro buon cuore

Sagittario: Cercate di non giudicare un libro dalla copertina, i pregiudizi non portano quasi mai a nulla di buono.

Capricorno: Il vostro partner sarà particolarmente romantico e vi coprirà con gesti ricchi di amore e sentimento.

Acquario: Oggi vi sentirete creativi: non importa in che ambito, ma cimentatevi in progetti che vi diano soddisfazione.

Pesci: Oggi sentirete il bisogno di una serata in compagnia con gli amici, tra risate assicurate e divertimento.

