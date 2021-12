Cosa ci aspetta oggi, 5 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – C’è un difettuccio che dovreste davvero provare a correggere. A lungo andare, infatti, potrebbe ingigantirsi...

Toro – Un piccolo screzio in famiglia non mina certamente l’amore che provate per i vostri cari. Fateglielo capire.

Gemelli – È il momento di concentrarsi su se stessi così da visualizzare gli obiettivi futuri e il giusto percorso da intraprendere.

Cancro – Forse qualche pensiero di troppo vi fa essere più sbadati del solito. Lasciate post it in tutta casa per non dimenticare nulla!

Leone – Ciò che voi ritenete importante a volte per gli altri non lo è. Inutile crucciarsene, prendetene atto e andate avanti...

Vergine – Fate fatica a riconoscere di avere torto ma negare l’evidenza non vi fa onore. Ammettete i vostri errori, vi sentirete meglio.

Bilancia – Non evitate il confronto! Qualcuno a voi vicino sta cercando in tutti i modi di parlarvi ma voi sembrate sempre sfuggenti...

Scorpione – I programmi per i prossimi mesi vi elettrizzano a dismisura e quasi non state nella pelle. È bello emozionarsi ancora!

Sagittario – Siete in cerca di dolcezza ma chi vi sta intorno sembra non avere tempo per i sentimenti. La persona giusta vi saprà ascoltare.

Capricorno – Non state chiudendo un po’ troppe porte ultimamente? È ora di prendersi qualche rischio per dare una svolta alla situazione.

Acquario – Avete posato gli occhi su qualcuno ma non sapete se i vostri sentimenti siano ricambiati o meno? Oggi lo scoprirete...

Pesci – Discutere con gli altri vi fa stare male, provate a fare un passo verso di loro per evitare di arrivare al punto di rottura.

