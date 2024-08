Cosa ci aspetta oggi, 5 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Gli imprevisti a volte succedono, l’importante è prenderla con filosofia. Non disperate, le soluzioni ci sono...

Toro – Quanto tempo ancora dove pensarci su? Prendete una decisione definitiva: vi sentirete molto meglio.

Gemelli – State ricevendo sproni e complimenti da più parti. Attenti a non montarvi la testa, ma la strada è quella giusta!

Cancro – Credete di aver fatto una scelta sbagliata in passato, ma ancora non sapete nulla del futuro. Aspettate.

Leone – Se oggi avete voglia di sgarrare, fatelo! Ricordate che ciò che conta davvero è sentirsi in pace con se stessi.

Vergine – Chiudete gli occhi e riposatevi più di una manciata di ore a notte. La vostra creatività ne gioverà.

Bilancia – A volte basta vedere il problema sotto una luce diversa per trovarne la soluzione. Riflettete e poi agite.

Scorpione – Non perdetevi di animo. Sul lavoro non sta andando così male come pensate, dovete solo crederci di più!

Sagittario – Gli occhi a cuore che vedete allo specchio da giorni hanno una regione ben precisa, è ora di ammetterlo.

Capricorno – Un po’ di shopping terapeutico e una giornata tutta per voi. Fatevi questo regalo, ve lo meritate!

Acquario – Con tutte queste preoccupazioni che si accumulano il corpo ne sta risentendo. Riposate qualche giorno.

Pesci – Apprezzare i piccoli momenti familiari di felicità è qualcosa che dovreste ricordarvi di fare più spesso.

