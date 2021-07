Cosa ci aspetta oggi, 4 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non siate troppo testardi. Se le cose non vanno come vi aspettavate, rigirate gli imprevisti a vostro vantaggio!

Toro: Ci sono grandi novità all’orizzonte! I risvolti saranno positivi ma dovrete saper cogliere i segnali di cambiamento...

Gemelli: Qualcuno che vi sta a cuore oggi avrà bisogno di grande sostegno. Fategli sentire tutta la vostra vicinanza!

Cancro: Chiudere gli occhi di fronte alla realtà non vi aiuterà a risolvere i conflitti. Prendete in mano la situazione!

Leone: Scacciate i pensieri negativi sulla vostra nuova frequentazione. Come dice il proverbio “se son rose, fioriranno”...

Vergine: Avete grandi progetti da realizzare. Cominciate subito con un piano d’attacco e poi passerete all’azione!

Bilancia: Se chi vi sta vicino non vi dà supporto, forse è meglio cercarlo altrove. Perché non fare nuove conoscenze?

Scorpione: Ricaricare le pile: questo è quello che ci vuole dopo una settimana così dura. Che ne dite di una gita fuori porta?

Sagittario: Se sistemando casa vi imbattete in vecchi scatoloni di ricordi, non lasciatevi sopraffare dalla nostalgia.

Capricorno: Ricordate quella hit estiva che conoscevate a memoria qualche tempo fa? È ora di rispolverare le vostre doti canore!

Acquario: Questa preoccupazione per il futuro non vi molla. Non disperate: ciò che verrà sarà meglio di ciò che lasciate.

Pesci: Oggi vi sembra di guardare il mondo tramite lenti colorate di rosa. Che bella sensazione, non vi sentite più leggeri?

