Cosa ci aspetta oggi, 4 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’arrivo delle vacanze vi rende carichi, avete mille idee per la testa e la settimana è soltanto all’inizio!

Toro – In questi giorni provate a essere un po’ più morbidi nel giudicare gli altri, potreste rimanere sorpresi.

Gemelli – Se una persona amica ha ferito i vostri sentimenti, prima di tutto chiarite la vostra posizione e siate diretti.

Cancro – Quello sguardo da cerbiatto sembra proprio aver fatto breccia nel vostro cuore, e ora non pensate ad altro...

Leone – L’orgoglio è importante, ma cercate di prendere le critiche meno sul personale, vi aiuterà sicuramente

Vergine – Le vacanze si avvicinano e i preparativi rischiano di stressarvi più di quanto avevate messo in conto.

Bilancia – Per voi chiudere con il passato è sempre un’impresa, ma con una certa persona sembra impossibile...

Scorpione – Oggi una persona a voi cara potrebbe farvi notare che siete stati un po’ assenti: analizzate la situazione per bene.

Sagittario – Sul piano sentimentale vi sentite un po’ insoddisfatti: ricordate che l’amore non si cerca, ma arriva e basta!

Capricorno – Finalmente le meritate vacanze stanno arrivando, cercate di staccare la spina e non pensate al lavoro.

Acquario – Siete stati bravi nella gestione delle vostre finanze e questo vi ha permesso di organizzare un bel viaggetto.

Pesci – Anche nei giorni in cui vi sentite più tesi, non riuscite a non essere sensibili e disponibili verso gli altri.

© Riproduzione riservata