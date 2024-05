Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Che per voi sia in arrivo un weekend di relax oppure di lavoro, si tratterà in ogni caso di giorni interessanti...

Toro: Essere orgogliosi è una qualità, ma cercate di non mettervi nei guai sul lavoro con risposte troppo pungenti.

Gemelli: Oggi il vostro istinto sarebbe quello di abbandonare tutto e tutti. Forse basta organizzare un bel viaggio...

Cancro: Siete le persone più buone del mondo, ma se vi fanno un torto tutto cambia. Siate più razionali...

Leone: Dopo un periodo un po’ giù, la vostra proverbiale autostima torna a illuminare le vostre giornate. Evviva!

Vergine: Avere un metodo è importante, ma non è detto che il vostro sia l’unico giusto. Assumete altre prospettive.

Bilancia: I litigi fra amici non vi piacciono, ma a volte il conflitto è necessario per sciogliere problemi irrisolti da tempo...

Scorpione: Le bugie hanno le gambe corte: non temete, presto chi vi ha ferito avrà quello che si merita...

Sagittario: L’inizio del weekend vale uno strappo alla dieta: concedetevi quello sfizio a cui pensate ogni giorno!

Capricorno: Oggi sorprenderete gli amici cimentandovi ai fornelli, un’attività che vi si vede svolgere molto raramente...

Acquario: Basta rimuginare sul passato. Chiamate gli amici e organizzate una serata all’insegna della leggerezza.

Pesci: I sentimenti non ricambiati fanno male, ma non dimenticate che ogni cosa accade per un motivo...

