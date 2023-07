Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: La fine del mese è il momento ideale per girare pagina e cambiare una situazione che ormai vi sta stretta.

Toro: Essere sinceri con gli altri è un pregio, ma attenti: a volte le vostre opinioni non richieste possono ferire.

Gemelli: Con il partner ritroverete un’intesa scoppiettante che vi farà battere il cuore e brillare gli occhi!

Cancro: Sole, caldo e vacanze in vista: ma come si fa a concentrarsi sul lavoro? Su, fate un ultimo sforzo!

Leone: Se c’è una cosa che non riuscite a digerire è un rifiuto inaspettato. Ricordate che tutto ha sempre un perché.

Vergine: Oggi cercate di essere più tolleranti nei confronti di ciò che vi dà fastidio, o darete il via a litigi inutili.

Bilancia: Il caldo opprimente vi fa sentire stanchi e spossati. Fate il pieno di tisane fredde e affrontate la giornata.

Scorpione: Avete voglia di rimettervi in forma: per non soffrire il caldo potreste optare per una camminata sui monti.

Sagittario: Nelle discussioni cercate di seguire la via della razionalità: inutile ingigantire questioni irrilevanti...

Capricorno: Ricordate che il vero amore arriva sempre quando non ci se lo aspetta. Presto farete un incontro fortunato...

Acquario: Oggi avete bisogno di svuotare la testa e pensare solamente a divertirvi con i vostri amici di una vita!

Pesci: A volte anche le giornate sfortunate portano con sé un risvolto positivo: tenetelo bene a mente oggi!

