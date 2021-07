Cosa ci aspetta oggi, 31 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Quella che può sembrare un’insidia si rivelerà presto una grande opportunità di crescita. Non fermatevi alle apparenze.

Toro – Qualcuno che avete conosciuto di recente potrebbe diventare una presenza fissa nella vostra vita. Guardatevi intorno.

Gemelli – Attraversate un periodo favorevole sotto tutti gli aspetti. In amore grandi conferme e sempre più affiatamento.

Cancro – L’impegno profuso nelle settimane passate sarà presto ripagato da una splendida notizia. Abbiate pazienza.

Leone – Non è il periodo giusto per sperimentare. Rimanete nella vostra comfort zone e lasciate gli azzardi agli altri.

Vergine – Il momento è propizio. Lanciatevi in una nuova avventura, sfidate i vostri limiti e otterrete risultati insperati.

Bilancia – Vi fa imbestialire chi non si fida delle vostre capacità. Mantenete la calma e dimostrate con i fatti quello che sapete fare.

Scorpione – Non fatevi rovinare la giornata da questioni che non vi riguardano. Se necessario, isolatevi dal mondo per qualche ora.

Sagittario – Chi non risica non rosica, ma vale davvero la pena rimettersi in gioco in questo momento? La notte porterà consiglio.

Capricorno – Rimandate a dopo l’estate le questioni in sospeso. Adesso pensate solo a rilassarvi e dedicatevi alla famiglia.

Acquario – Cogliete al volo le occasioni che vi si presentano in questo periodo. Difficilmente tornerà una fase così fortunata.

Pesci – Quante volte vi hanno detto di mettere la testa a posto? Continuate a non ascoltarli e date voce alla vostra creatività!

