Cosa ci aspetta oggi, 31 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Qualche discussione in famiglia vi farà svegliare di cattivo umore. Domani migliorerà, abbiate fiducia...

Toro: Aiutare un amico in un progetto importante vi farà sentire realizzati. Gioite con loro per i loro successi!

Gemelli: La fortuna oggi girerà dalla parte giusta: potreste ricevere un’inaspettata ma felice notizia!

Cancro: Difficile a credersi, ma potrebbe essere finalmente arrivato il vostro momento per risplendere!

Leone: Oggi avrete la risposta pronta per tutto, anche per non dare soddisfazione a qualche malalingua.

Vergine: Non potete pretendere di mettere ordine nella vita di chi vi sta attorno, lasciate che si arrangino di più.

Bilancia: Coccolarsi con il buon cibo, a volte, è la miglior medicina. Studiate una ricettina nuova e saporita.

Scorpione: Sembra incredibile ma gennaio è finalmente finito, e con lui la settimana. Date il via a un weekend di festa!

Sagittario: Sentite il bisogno di visitare posti nuovi: rifugiatevi in mezzo alla tranquillità della natura nei prossimi giorni.

Capricorno: A volte un po’ di vanità è quel che ci vuole: fate follie con un po’ di sano shopping e rinnovate il guardaroba.

Acquario: Non sentitevi male se sul lavoro venite presi poco in considerazione, chi conta conosce il vostro valore.

Pesci: Una settimana pesante deve essere alleggerita da un fine settimana di spensieratezza. Manca poco.

