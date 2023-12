Cosa ci aspetta oggi, 31 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non state più nella pelle per la serata che vi attende. Sicuri di avere pensato proprio a tutto? Fate un check.

Toro – Non vi è mai importato di questa giornata, ma da quando avete trovato l’amore sapete gustarvela a pieno.

Gemelli – Le aspettative per il nuovo anno sono grandi, ma vi rimane sempre la paura che qualcosa vada storto...

Cancro – Oggi è il giorno giusto per lasciar andare il passato. Pronti per ricominciare a vivere, fate qualcosa di bello!

Leone – Non siete troppo amanti delle cose in grande, ma forse quella di stasera è un’occasione unica.

Vergine – Non fate i pigri e dedicatevi una bella sessione di attività fisica. Stasera sarete freschi come rose!

Bilancia – Cercate di non riempire di preoccupazioni l’ultimo giorno dell’anno. Cominciate già adesso a rinascere!

Scorpione – Avete sempre riposto in questa giornata qualcosa di felice, andando alla ricerca di nuovi incontri.

Sagittario – Non c’è modo migliore per chiudere l’anno che in compagnia degli amici più stretti. Pochi ma buoni, non è vero?

Capricorno – Il futuro è alle porte e voi non sapete da dove cominciare. Iniziate a ringraziare per l’anno trascorso!

Acquario – Quando qualcosa non va come volete fate fatica a cambiare prospettiva. Eppure, oggi ci riuscirete!

Pesci – Il vostro carattere misterioso non è facile da approcciare, ma qualcuno è pronto a fare breccia...

