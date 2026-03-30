Cosa dicono le stelle per il 30 marzo 2026La giornata segno per segno
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Ariete – Zittite la mente e date ascolto al corpo, ai sensi e alle emozioni. Vi servirà più di quanto possiate credere.
Toro – Se sentite che la relazione col partner è ai ferri corti, non procrastinate e cercate subito un confronto.
Gemelli – Togliervi la maschera da eroi imperturbabili è la maggiore dimostrazione di coraggio che potreste dare.
Cancro – La curiosità vi porterà verso nuove mete. Alzatevi dal letto e scrollatevi di dosso la pigrizia.
Leone – Un’intensa esperienza di contatto umano farà crollare difese e pregiudizi. Vi lascerà un segno profondo.
Vergine – Lo stato d’animo turbolento non basta a rovinarvi la giornata. Troverete il modo di godervela appieno.
Bilancia – Conciliare il dovere con il piacere, senza trascurare né l’uno né l’altro, è possibile. Bisogna solo applicarsi.
Scorpione – Ottimizzate il tempo a vostra disposizione se non volete arrivare in ritardo con una scadenza!
Sagittario – Ciò che non riparate con le vostre forze si sistema da solo. Non approfittate troppo di questa fortuna...
Capricorno – Rassettate le idee e buttate dalla finestra le perplessità. È tempo di cominciare a lavorare per i vostri obiettivi.
Acquario – Una bella atmosfera vi rende miti e rilassati. E se ne approfittaste per fare pace con qualcuno?
Pesci – Le porte si spalancano al vostro passaggio. Non montatevi la testa e cercate di mantenere un basso profilo.