Cosa ci aspetta oggi, 30 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Ottima giornata per dedicarsi alle proprie passioni. Avete davvero bisogno di pensare un po’ a voi stessi!

Toro: Se necessitate di un consiglio o di un aiuto non esitate a chiederlo! Vedrete che un amico ne sarà onorato.

Gemelli: Dovete imparare a essere più riflessivi che istintivi. In questo modo tutto vi riuscirà molto meglio.

Cancro: Avete bisogno di lasciarvi alle spalle il passato e di ricominciare. C’è sempre tempo per farlo!

Leone: Non stupitevi se il vostro partner non riesce a capirvi. Ricordate che non può di certo leggervi il pensiero!

Vergine: Se una storia è appena finita datevi il tempo per riprendervi. Non è colpa vostra se l’amore è terminato.

Bilancia: Non siete spesso gelosi, ma in questi giorni sentite che qualcuno sta “minando” la serenità della coppia.

Scorpione: Nuovi incontri in arrivo per i single. Dopo un periodo in cui vi siete chiusi in voi stessi, tornate “in piazza”!

Sagittario: Difficile resistervi in questi giorni... Solarità e fascino saranno una potente calamita per nuovi incontri!

Capricorno: Non riuscite a togliervi dalla testa una persona. Se sentite che il cerchio non è chiuso, provate a contattarla.

Acquario: Poche cose vi rendono davvero felici. Oltre alla libertà, c’è l’affetto e il supporto della vostra famiglia. Avanti così

Pesci: Cercate di essere più decisivi al lavoro, soprattutto se avete più di una responsabilità da gestire...

