Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete – Siete ancora in alto mare con la prenotazione delle ferie. Che ne dite di un bel road trip in Nord Europa?

Toro – Ristoro e refrigerio devono essere le cose più importanti da fare oggi, meglio se in uno chalet di montagna!

Gemelli – La vostra forza interiore vi aiuterà a sopportare ogni ostacolo che oggi vi troverete ad affrontare. Forza!

Cancro - Avete le farfalle nello stomaco e non fate che pensare alla vostra recente fiamma? Invitatela a un pic nic!

Leone - Non avete più idee su come trascorrere un weekend estivo? Perché non pensate all’arrampicata?

Vergine - Sarete colpiti da un entusiasmo inaudito: perché non proporre al gruppo di amici una bella gita fuori porta?

Bilancia – Attraverso la vostra bellezza avete sempre ottenuto tutto ciò che desideravate. Ma lo volevate davvero?

Scorpione – Se non avete fatto ancora il grande passo con la vostra metà, oggi è meglio evitare. Nervosismo in arrivo...

Sagittario - In coppia l’amore è fumantino e le tensioni sono alle stelle? Proponete un confronto onesto e rispettoso.

Capricorno - La parola d’ordine per dei workaholic come voi deve essere riposo assoluto: guai a voi se osate aprire le mail!

Acquario - Cominciare la dieta in estate, con il caldo che fa venire meno fame, potrebbe non essere una cattiva idea...

Pesci - Tendere una mano amica a chi è in difficoltà potrebbe farvi ottenere molto più di quanto pensiate...

© Riproduzione riservata