Cosa ci aspetta oggi, 30 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Gli impegni fanno scorrere il tempo troppo in fretta, vorreste dedicarvi agli affetti. Succederà presto.

Toro – Oggi dovete proprio tenere strette a voi le vostre opinioni e mantenere i nervi saldi. Domani migliorerà!

Gemelli – Un buon piatto in tavola riporta sempre l’allegria, ma attenzione a non esagerare con gli zuccheri!

Cancro – La vostra settimana inizia in armonia e senza problemi. In famiglia regna il sereno, magari fosse sempre così...

Leone – Sul lavoro procede tutto a gonfie vele, potreste anche azzardare una nuova proposta al vostro superiore.

Vergine – Una giornata di alti e bassi potrebbe scoraggiarvi, ma non temete, saprete tener testa alle difficoltà.

Bilancia – La famiglia oggi avrà bisogno di essere compresa e sostenuta. Hanno bisogno di voi, e ne siete ben felici.

Scorpione – Vi svegliate con il broncio e la giornata non sembra migliorare. Domani arriverà e potrete ricominciare...

Sagittario – Il futuro non vi sembra così lontano: oggi siete contenti e avete voglia di pianificare un viaggio intorno al mondo.

Capricorno – Tutto sembra filare nel migliore dei modi. Per non sbagliare, però, non adagiatevi sugli allori e fate attenzione.

Acquario – Pensate già al weekend anche se è solo lunedì: avete molti programmi in ballo e ne siete elettrizzati.

Pesci – La vita familiare procede senza problemi e questo vi aiuta a sentirvi parecchio più rilassati e concentrati!

