Cosa ci aspetta oggi, 3 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Giorno ideale per chiedere scusa al partner e riportare in carreggiata l’intesa a due. Sperimentate una nuova strada.

Toro – Venerdì di suggestioni e idee: avete voglia di cambiamenti, di novità e di gettarvi in qualche impresa straordinaria.

Gemelli – Controllate meglio la salute, c’è sempre qualche noia quando siete nervosi, offesi, limitati in qualche cosa.

Cancro – Le cose finalmente girano a vostro favore e vi lasciano sereni, felici e soddisfatti. Non pretendete di più!

Leone – Non si presenteranno difficoltà o situazioni di fronte alle quali non abbiate l’idea giusta, o la mossa migliore per superarle.

Vergine – L’amore? Un bel rebus. Il partner vi sembra glaciale, con un piglio severo che non lascia trasparire nulla dei suoi sentimenti...

Bilancia – Anche se siete oberati di lavoro, scappate dalla città: alcune ore a contatto con la natura vi daranno il riposo di cui necessitate.

Scorpione – Siete molto intraprendenti, e tutte le novità vi attraggono, perfino quelle imposte da situazioni difficili. Bene così!

Sagittario – È complicato ignorare i continui scatti di nervi del partner. Perfino la vostra pazienza è arrivata al capolinea.

Capricorno – Venerdì favorevole alla revisione dei programmi privati e professionali, ancor di più se siete in partenza per il weekend!

Acquario – Accogliete nuove conoscenze nella vostra casa, ma non trascurate le vecchie amicizie che tanto vi hanno dato in passato.

Pesci – Affetti e professione in questo momento vi chiedono un certo impegno. Non tiratevi indietro proprio adesso.

