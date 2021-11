Cosa ci aspetta oggi, 3 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siamo solo a metà settimana e voi non vedete già l’ora che arrivi il weekend? Niente paura, il relax è vicino.

Toro – Oggi sarete protagonisti di un equivoco che potrebbe minare i rapporti con i colleghi. Stasera, però, sarà già tutto risolto.

Gemelli – In questo periodo non riuscite proprio a essere comprensivi con la persona amata. Cercate di ammorbidirvi un po’...

Cancro – C’è dell’amore nell’aria e voi ne siete protagonisti inconsapevoli. Captate le attenzioni che vi vengono rivolte, ne sarete lusingati.

Leone – Siete amati da tutti perché sempre solari. A volte, però, non siete in vena di positività. Non cucitevi addosso un sorriso tirato.

Vergine – Avete più che mai voglia di imparare cose nuove. In vista dell’inverno, perché non buttarsi sul lavoro a maglia?

Bilancia – A volte avreste voglia di tornare un po’ bambini. Potreste abbandonarvi a qualche passatempo che amavate da piccoli...

Scorpione – Amate immergervi nei colori autunnali che la natura riserva per questi mesi. Oggi, una passeggiata al parco sarà rigenerante.

Sagittario – Avete la tendenza a mettere in discussione le vostre scelte prima di poterne apprezzare i frutti. Pazientate un po’...

Capricorno – Avete chiaro in mente chi siete e chi volete essere nel futuro. Ponetevi obiettivi chiari e il domani non potrà mettervi in difficoltà!

Acquario – Siete sempre molto attenti alle necessità altrui ma spesso vi sembra di non ricevere lo stesso trattamento. Fatelo presente.

Pesci – Oggi la strada per voi sarà spianata, senza salite o tranelli nascosti. D’altronde, pianificare ogni dettaglio dà i suoi frutti...

