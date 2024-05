Cosa ci aspetta oggi, 3 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non rimanete attaccati al passato: è importante non identificarsi con obiettivi che non vi appartengono più...

Toro: Evitate di attaccarvi a vecchi ragionamenti, ma piuttosto provate a guardare le cose sotto un’altra prospettiva!

Gemelli: Restare ancorati a ciò che già avete vi oscura delle possibili occasioni. Investite in progetti in cui credete!

Cancro: Cercate di capire quali situazioni in passato vi hanno lasciati scottati e vi rendono difficile, oggi, fidarvi degli altri.

Leone: Se vi accorgete di pensare troppo, lasciando le che insicurezze abbiano la meglio, fate un passo indietro...

Vergine: Meglio frequentare persone che arricchiscono, e non coloro che vi aiuteranno solo a ottenere qualcosa.

Bilancia: Riprendetevi il meritato tempo libero al di fuori della vostra carriera: ricordatevi che non siete solo il vostro lavoro!

Scorpione: Difficile che siate preparati su tutto: alle conversazioni non sentitevi obbligati a dare sempre un’opinione.

Sagittario: Siate onesti quando qualcosa non vi va bene, altrimenti portate avanti solo un finto quieto vivere...

Capricorno: Oggi vi preme chiarire la vostra posizione. Cosa aspettate? Prendete le distanze da ciò che non condividete!

Acquario: Oggi dedicatevi alle attività che vi danno gioia. Potreste anche trovare la giusta compagnia nel farlo...

Pesci: Cambiare abitudini non significa puntare a uno stile di vita diverso, ma rispettare quello che il corpo permette di fare.

© Riproduzione riservata