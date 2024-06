Cosa ci aspetta oggi, 3 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete_ Non prendetevi troppo sul serio: gli errori capitano a tutti e la cosa si risolverà per il meglio. Rideteci su.

Toro_ Se il rientro in ufficio è stato traumatico, meglio non pensare a quanto manca alle ferie. Fatevi forza!

Gemelli_ Avete la tendenza a diffidare da ogni opportunità che vi si para davanti. Stavolta però sembra sincera...

Cancro_ Oggi fatevi un regalo: smettete di ascoltare gli altri e seguite il vostro cuore. Sarete ripagati per la fiducia!

Leone_ Avete preso troppi impegni e ora non sapete più come uscire dalla settimana indenni. Definite le priorità.

Vergine_ Il tempo stringe e l’ansia della consegna non vi abbandona. Stasera però rilassatevi e non pensateci. Finirà!

Bilancia_ Se le vostre molteplici passioni non vi lasciano neppure il tempo di dormire, forse è arrivata l’ora di scegliere...

Scorpione_ Dissapori in famiglia non vi fanno vivere bene il rientro dal weekend, ma tutto si risolverà a breve.

Sagittario_ La neutralità non fa per voi, ma schierarsi troppo apertamente non gioverà sul lungo periodo. Pensateci.

Capricorno_ Oggi pensate alla vostra salute e poi ai compiti da svolgere. Non sacrificatevi sempre e solo per gli altri.

Acquario_ Non prendete le distanze da chi vi conosce meglio proprio in questo periodo, avrete bisogno di supporto.

Pesci_ Riprendersi da una rottura è difficile. Come per tutte le cose, il tempo lenirà le vostre ferite.

