Cosa ci aspetta oggi, 3 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Tentennare e non essere impulsivi nelle decisioni non è sempre un aspetto negativo. Ricordatevelo!

Toro – Ormai in una coppia consolidata non ci sono più segreti, ma siete sicuri di conoscervi nel profondo?

Gemelli – La gentilezza oggi non è il vostro forte, quindi cercate di non imbarcarvi in litigi con il partner o i familiari.

Cancro – Cercate di vedere il lato positivo dietro ogni imprevisto e vedrete che andrà tutto bene.

Leone – Il caos dominerà la giornata di oggi: fatevi trovare pronti e muniti di una lista di cose da fare!

Vergine – Ricordate che le discussioni non sono una lotta per la supremazia. Provate ad ascoltare gli altri.

Bilancia – Andate spediti verso il vostro obiettivo e vedrete che niente e nessuno potranno fermarvi. Forza!

Scorpione – Non è tutto oro ciò che luccica: ancora di più se si tratta di amicizie a fini utilitaristici. Non dimenticatelo...

Sagittario – Ultimamente il vostro spirito libertino sta facendo preoccupare il partner. Parlate delle vostre esigenze.

Capricorno – Un pizzico di fortuna è ciò che vi manca per riuscire ad avere successo nei vostri progetti lavorativi.

Acquario – Ritrovare energie positive e la fiducia in voi stessi sarà la chiave per portare tutto a termine brillantemente.

Pesci – Non sapete cosa vi aspetta dopo il salto nel vuoto che state per compiere: armatevi di coraggio.

