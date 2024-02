Cosa ci aspetta oggi, 3 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Tremate all’idea di dover affrontare una volta per tutte una vostra paura. Fate un bel respiro e buttatevi!

Toro – Rimpiangerete presto il tempo sprecato a lamentarvi anziché trascorrerlo con gli amici. Agite ora!

Gemelli – La vostra solarità potrebbe contagiare tutti i vostri colleghi in ufficio. Vi attende una giornata ridanciana.

Cancro – Non sprecate un millesimo dell’energia per screditare l’avversario. Dimostrate di essere migliori di così.

Leone – Lentamente capirete se la vostra cotta ricambia i vostri sentimenti. Non dichiaratevi troppo presto...

Vergine – Verrà anche per voi il giorno in cui il vostro cuore batterà per qualcuno. O forse sta già succedendo?

Bilancia – Presto festeggerete una vittoria sul lavoro: è tempo di promozioni, perché non parlarne con il vostro capo?

Scorpione – Ondeggiare tra i ricordi di una storia passata non è da voi. È un indizio che indica che non è davvero finita?

Sagittario – Rimproverate a voi stessi delle colpe per errori non vostri. Dovete ancora lavorare sul vostro carattere...

Capricorno – Cercate di ritagliarvi cinque minuti al giorno per voi stessi facendo ciò che vi piace, dallo yoga alla lettura!

Acquario – Immergetevi in una nuova passione che vi travolga e vi affascini! Che ne dite di iniziare a dipingere?

Pesci – Non sapete proprio dire di no a un amico in difficoltà. Ma non dovete fare sempre i crocerossini...

