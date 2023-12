Cosa ci aspetta oggi, 3 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Tutti i vostri sforzi per tenere allegri gli altri a volte sembrano inutili. Forse potreste cambiare strategia...

Toro: Con il partner avete dimostrato una pazienza straordinaria. Ora si apre un tempo di serenità duraturo.

Gemelli: L’intuito non sempre vi dà ragione: il futuro, per quanto spesso chiaro ai vostri occhi, non vi appartiene...

Cancro: Sapete essere molto netti quando volete: cercate di non lasciarvi mettere in discussione da cose futili, oggi...

Leone: Gestire nuove emozioni vi rende meno analitici del solito, ma non preoccupatevi, troverete un equilibrio.

Vergine: Essere così metodici alla lunga vi sta consumando tutte le energie: lasciate che le cose vadano come devono.

Bilancia: Siete spaesati dal dover affrontare situazioni di conflitto importanti. Eppure avete tutte le qualità per farlo bene.

Scorpione: Il vostro fascino è incontenibile quando siete contenti: perché non sfoggiare un po’ di più quel bel sorriso?

Sagittario: Essere troppo espansivi oggi potrebbe non aiutarvi: centellinate la simpatia e tenete un minimo di distanza.

Capricorno: Siete sempre stati dei convinti sostenitori dell’autocontrollo, ma quando è troppo è troppo. Fatevi sentire!

Acquario: Lo schema non vi è mai piaciuto, eppure qualche volta è necessario per imparare le migliori tecniche.

Pesci: Per qualche strana ragione avvertite di essere in forte cambiamento. Come si dice? “Se chiudi una porta...”



