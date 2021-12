Cosa ci aspetta oggi, 3 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In questi giorni speciali, avete organizzato dei momenti di relax solo per voi e la vostra metà. Godeteveli tutti!

Toro – Apparentemente siete duri come la roccia ma dentro vi sentite spesso vulnerabili...non è il caso di celare i sentimenti!

Gemelli – Sfruttate questa situazione di stallo nella vostra vita per capire davvero quale percorso seguire per arrivare alla meta.

Cancro – Se una notizia un po’ nera vi ha peggiorato la giornata, provate a condividerla con un amico, vi aiuterà ad alleggerirne il peso...

Leone – Siete proiettati verso il futuro e non accennate a fermare la vostra corsa. Ogni tanto, però, ricordatevi di fare un bel respiro!

Vergine – Non vorreste mai essere banali ma bisogna anche saper accettare le sconfitte. Non sempre si può dare il proprio meglio.

Bilancia – Vi sentite risucchiati dalla routine quotidiana? Un bel weekend a passeggio per la natura saprà ridonarvi un po’ di serenità.

Scorpione – Oggi siete distratti e poco reattivi. Una giornata del genere capita a tutti, cercate solo di non perdere nulla di valore!

Sagittario – Se vi sentite un po’ soli, non esitate a mettervi in contatto con qualcuno che sentite vicino! Aspettare non serve a nulla.

Capricorno – Avete paura di conoscere la verità su una certa situazione spinosa. Restate calmi e le cose andranno per il meglio.

Acquario – Siete dubbiosi: forse il vostro interesse per quella persona speciale non è poi così infondato. E se fosse corrisposto?

Pesci – Il vostro maggiore punto di forza è il sangue freddo: oggi ne avrete bisogno per portare a termine diversi compiti.

© Riproduzione riservata