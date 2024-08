Cosa ci aspetta oggi, 3 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Desiderio di “altro” e di esperienze nuove, da soddisfare al più presto con progetti e investimenti.

Toro: La giornata soddisfa le vostre aspettative in merito alle relazioni, ma vi lascia comunque con l’amaro in bocca.

Gemelli: Qualche battibecco con chi amate può essere stimolante, perché aggiunge un po’ di pepe al rapporto.

Cancro: Cercate di circoscrivere il raggio d’azione a ciò che vi concerne strettamente, senza invadere spazi altrui.

Leone: Non spaccate sempre il capello in quattro. Se qualcosa non è fatto a puntino, provate a non farci caso, per stavolta.

Vergine: La vita di coppia appare un po’ perturbata, ma anche carica di entusiasmo e disponibilità al confronto.

Bilancia: Nutrite dubbi in merito alla lealtà dei soci, degli amici, del mondo intero... Forse è il caso di rilassarsi.

Scorpione: Tutti gli aspetti della vita attraversano un momento di rivoluzione che vi fa sentire un po’ persi e spaesati.

Sagittario: Saprete apprezzare qualche occasione inaspettata e scovare stimoli interessanti nei rapporti quotidiani.

Capricorno: Per quanto ci sia qualcosa che vi turba, cercate di non dare alle preoccupazioni più peso del necessario.

Acquario: Nell’incontro casuale con un ex regna l’imbarazzo. Approfittatene per chiarire quelle cose in sospeso...

Pesci: Vi attende una giornata stimolante, fautrice di nuove amicizie e di proficue collaborazioni sul fronte lavorativo.

© Riproduzione riservata