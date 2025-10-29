Ariete: Prevalgono serenità e buonumore portati da un’inaspettata notizia di tipo finanziario. Festeggiate con cautela.

Toro: Le discussioni di coppia non accennano a dipanarsi. L’orgoglio vi appanna la vista, ma riuscirete a risolvere.

Gemelli: Evitate passi falsi, specialmente sul lavoro, o si rischia di entrare in rotta di collisione con i colleghi.

Cancro: Se in amore siete in bilico tra diverse scelte, vuol dire che non è ancora arrivato il momento di decidere.

Leone: Cercate qualche evento in programma nella vostra città e buttatevi un po’ nella vita notturna, forza!

Vergine: Il futuro appare ricco di novità, ma quello di cui avete bisogno in questo momento è un po’ di stabilità.

Bilancia: Massima intesa con gli amici per l’attuazione di un progetto comune che potrebbe portare ottimi risultati.

Scorpione: Sapete meglio di chiunque altro che ad accontentarsi si gode solo a metà. Allora perché non vi attivate?

Sagittario: La giornata parte con il piede sbagliato, ma ogni malumore verrà spazzato via dall’allegria degli amici.

Capricorno: Oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una giornata di assestamento e riflessione.

Acquario: Avete voglia di cose nuove in ambito professionale. Ma nessuno verrà a chiamarvi se non vi fate vedere.

Pesci: Un progetto che vi sta a cuore riesce a prendere forma nonostante le circostanze avverse. Potete esultare!

© Riproduzione riservata