Cosa dicono le stelle per il 29 ottobreLa giornata segno per segno
Ariete: Prevalgono serenità e buonumore portati da un’inaspettata notizia di tipo finanziario. Festeggiate con cautela.
Toro: Le discussioni di coppia non accennano a dipanarsi. L’orgoglio vi appanna la vista, ma riuscirete a risolvere.
Gemelli: Evitate passi falsi, specialmente sul lavoro, o si rischia di entrare in rotta di collisione con i colleghi.
Cancro: Se in amore siete in bilico tra diverse scelte, vuol dire che non è ancora arrivato il momento di decidere.
Leone: Cercate qualche evento in programma nella vostra città e buttatevi un po’ nella vita notturna, forza!
Vergine: Il futuro appare ricco di novità, ma quello di cui avete bisogno in questo momento è un po’ di stabilità.
Bilancia: Massima intesa con gli amici per l’attuazione di un progetto comune che potrebbe portare ottimi risultati.
Scorpione: Sapete meglio di chiunque altro che ad accontentarsi si gode solo a metà. Allora perché non vi attivate?
Sagittario: La giornata parte con il piede sbagliato, ma ogni malumore verrà spazzato via dall’allegria degli amici.
Capricorno: Oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una giornata di assestamento e riflessione.
Acquario: Avete voglia di cose nuove in ambito professionale. Ma nessuno verrà a chiamarvi se non vi fate vedere.
Pesci: Un progetto che vi sta a cuore riesce a prendere forma nonostante le circostanze avverse. Potete esultare!