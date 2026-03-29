Ariete – Il momento di mettere fine allo stallo che si è creato in ambito lavorativo e prendervi il vostro riscatto è arrivato.

Toro – Prendete un respiro profondo e cercate di assimilare con calma le tante novità che vi aspettano oggi.

Gemelli – Agire sull’onda dell’entusiasmo può rivelarsi controproducente. Respirate a fondo per ritrovare lucidità.

Cancro – Mostrarvi superiori sarà la migliore risposta a chi tenta di sabotare il vostro lavoro, spinto dall’invidia.

Leone – Siete più affettuosi ed empatici con amici e conoscenti. Vi siete svegliati di buonumore o c’è dell’altro?

Vergine – I legami esistenti si rafforzano e quelli che devono ancora nascere vi fanno sognare. Fatevi sorprendere.

Bilancia – Un atteggiamento propositivo vi aiuta a cavarvi d’impaccio in una circostanza spinosa. Siate fieri di voi!

Scorpione – Oggi siate abili nel gestire le relazioni interpersonali al fine di tessere rapporti vantaggiosi per il lavoro.

Sagittario – L’ambito sociale è animato da novità. In mezzo a qualche tensione, riuscirete ad appianare le difficoltà.

Capricorno – Gli amici più cari vi aiuteranno a mantenere la lucidità in un momento di particolare agitazione.

Acquario – Prendetevi una rivincita su chi ha tentato di restringere i vostri orizzonti, ma senza esagerare.

Pesci – Non vi siete mai sentiti così esposti dal punto di vista emotivo. Abbandonate la vergogna e lasciatevi andare!

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