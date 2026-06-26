Domani al Baretto di Porto Ferro (inizio alle 20.30) uno degli appuntamenti che più rivela l'anima esploratrice delle Le Ragazze Terribili che permea l'Abbabula Festival, arrivato all'edizione numero 28. Protagonisti il dj set di Napoli Segreta, abbinato ad Habibi Funk.

Napoli Segreta è un movimento culturale che si muove tra avanguardia e retroguardia, è un viaggio sonoro attraverso mille Napoli diverse, condotto da Famiglia Discocristiana (Lorenzo Sannino) e DNApoli (Gianpaolo Della Noce): talk dedicato a chi vuole andare a fondo che racconta vicende, aneddoti e spaccati di un ambiente lontano, eppure, assolutamente attuale e probabilmente futuro. Napoli Segreta è anche il nome della compilation, pubblicata da NG Records, che raccoglie perle nascoste della discografia napoletana funk e disco. Un’azione di riscoperta sembrata anacronistica molti anni fa, ma poi divenuta leggenda e proseguita negli ultimi anni insieme ai Nu Genea, tra i protagonisti di questa edizione del festival.

Habibi Funk è invece il il progetto/etichetta nato per iniziativa del dj berlinese Jannis Stüerz, che da dieci anni riporta alla luce gemme dimenticate della musica araba.

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