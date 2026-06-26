Nuovo appuntamento all'insegna della musica e della tradizione per il Festival Animas, Radici e Futuro, che ieri sera ha fatto tappa a Sorso con un concerto ospitato nella accogliente cornice del Palazzo Baronale. Un successo di pubblico e partecipazione. Protagonisti della serata sono stati BeppeDettori e Angelino Delogu, ospite speciale di questa tappa. Accompagnato dal suo ensemble – composto da Martino Roggio, Eleonora Dettori, Marcello Canu, Irene Sini e Manuel Pagliaro -, Dettori ha proposto alcuni dei brani che caratterizzano il suo percorso artistico, mentre Delogu ha arricchito la serata con Simone Sassu al piano, Daniele Ricciu al sax, Giuseppe Azzena alla chitarra e le voci di Maria Antonietta Accolli, Antonello Franca, Giacomo Doro e Luciano Sias. L'evento si inserisce nel calendario del Festival Animas, Radici e Futuro 2026, la rassegna ideata e organizzata da Beppe Dettori e Sa Perbeke Associazione Culturale Musicale, che continua a portare nei centri della Sardegna appuntamenti dedicati alla musica, con uno sguardo rivolto sia alla tradizione che al futuro. La manifestazione e questa serata sono realizzate grazie al sostegno di Comune di Sassari, Comune di Sorso, Salude & Trigu, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione di Sardegna, Istituto di Ricerche Camillo Bellieni, Grimaldi Sardegna e German Car.

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