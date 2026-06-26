Ariete - La giornata vi mette a dura prova: mantenete calma e direzione senza farvi trascinare dall’impulso.

Toro - Il vostro futuro è in lenta costruzione: piccoli passi vi porteranno lontano più di quanto possiate immaginare.

Gemelli - Giornata ricca di novità per voi: filtrate tutte le proposte e puntate solamente su ciò che vi convince davvero.

Cancro - Oggi le emozioni sono particolarmente vive: ascoltatele senza lasciarvi sopraffare da quello che sentite.

Leone - Desiderio di emergere dentro di voi: brillate con la giusta misura, senza bisogno di dimostrare troppo...

Vergine - La vostra mania di precisione sarà utile oggi: sistemate tutto ciò che è rimasto sospeso con un po’ di metodo.

Bilancia - È giusto che cerchiate di affermarvi, ma non dimenticate di dare spazio anche ai vostri bisogni...

Scorpione - Tensione in deciso aumento oggi: trasformate tutte le contrazioni in una determinazione concreta.

Sagittario - In questa giornata per voi vale la regola dello «spirito libero»: seguite nuove direzioni senza temere deviazioni.

Capricorno - Il vostro impegno è costante e vi permette di costruire una serie di risultati solidi giorno dopo giorno.

Acquario - Creatività in fermento oggi: date forma alle vostre idee senza rimandare ancora. È arrivato il momento!

Pesci - Vivete una sensazione di riservatezza profonda: proteggetevi pure, ma senza chiudervi al mondo...

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