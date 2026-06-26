Le ormai lunghe giornate che abbracciano l'hinterland con incantevoli tramonti sul mare, perfetti per le sonorità caraibiche: e in particolare quelle di marca giamaicana, che con "Island Yard" invaderanno sabato il Marina Residence di via Lago di Varese, in località Capitana sul lungomare di Flumini di Quartu.

Curata da Isla Sound, la serata di "dancehall on the beach" avrà già inizio dalle 17 con selezioni viniliche, sound system e concerti degli affiliati di sempre Sista Namely e Anthony Screwface, oltre che gli amici del duo hip hop locale Funtana Beat – di recente fuori con il nuovo extended-play "09045 Atto 1" – e del giovane Boski, con le sue sonorità crossover e sincopate.

Live che avranno inizio per le 22:30, in un susseguirsi di reggae, rap, raggamuffin e drum'n'bass, e che saranno preceduti innanzitutto dai set su vinile della sunset session, che accoglierà i visitatori più puntuali fin dall'apertura. Ma ci sarà pure un momento intermedio, con l'attesa dancehall a occupare il sound system dalle 19.

Solo la prima iniziativa di un nuovo format, concepito per riportare nelle spiagge dell'Isola i grandi yard dancehall ideati a Kingston, che al suo esordio di domani sarà interamente a ingresso gratuito.

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