Cosa ci aspetta oggi, 29 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Vorreste tanto essere più leggeri, ma proprio non ce la fate: l’animo profondo vi appartiene. Provate a fare un mix.

Toro – Dopo il progetto di cui vi hanno incaricato al lavoro avete proprio bisogno di una serata in dolce compagnia!

Gemelli – In questi giorni avrete la possibilità di dare inizio a un grande progetto. Dovete solo ragionare lucidamente.

Cancro – Alla fine di un’amicizia tirate le somme: forse qualcosa di buono vi ha lasciato, e anche di molto importante.

Leone – Le musiche natalizie non abbandonano il vostro animo festoso: eppure qualcuno vuole “già” togliere l’albero...

Vergine – State facendo il conto alla rovescia ma le cose ancora da fare sono troppe: chiedete aiuto agli amici stretti!

Bilancia – Non riuscite a fare pace con quella parte di voi che non vi piace. Eppure chi vi ama vi accoglie proprio così.

Scorpione – A volte vi manca l’aria perché non riuscite a dedicare del tempo a voi stessi e a quello che vi tormenta...

Sagittario – Spesso vi dicono che vi fate troppi problemi, e rispondete che siete fatti così. E se invece la musica cambiasse?

Capricorno – Siete soddisfatti del lavoro che state svolgendo, anche se non mancano i momenti in cui sognate in grande.

Acquario – In tempi insospettabili mai avreste pensato che da quell’amicizia potesse nascere qualcosa di grande!

Pesci – Pensavate di aver superato quella ferita eppure è ancora lì a bruciare. Trasformatela in ardore per la vita.

