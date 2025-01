Cosa ci aspetta oggi, 29 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Sembra che il vostro partner abbia messo una pietra sopra su un’incomprensione, ma è presto per dirlo...

Toro – Ricordate sempre chi c’è stato nei momenti di difficoltà: a loro dovete il vostro affetto e lealtà più sinceri.

Gemelli – Verrete a conoscenza di un segreto da parte di un collega: morite dalla voglia di diffonderlo, ma attenti...

Cancro – Siete pervasi da noia e stanchezza, accentuate dall’inverno? Trovate un hobby creativo al chiuso!

Leone – Quest’anno avete deciso di puntare a obiettivi razionali e raggiungibili: mettetevi in azione allora!

Vergine – L’amore busserà inaspettatamente alla vostra porta. Cercate di non farvi trovare impreparati!

Bilancia – Perché vi lasciate sopraffare dai sentimenti quando dovete prendere una decisione? Siate più razionali...

Scorpione – Proponete al partner nuove esperienze e sperimentate: in questo modo terrete accesa la fiamma!

Sagittario – In amore non c’è alcuna garanzia di non uscirne ammaccati: se sentite che ne vale la pena, buttatevi!

Capricorno – Non abbiate timore dei giudizi degli altri: seguite ciò che sentite nel profondo e non ve ne pentirete mai.

Acquario – Cercate di esplorare campi che non avete mai provato prima: resterete stupiti dalle vostre potenzialità.

Pesci – Se c’è una cosa che nessuno riuscirà mai a togliervi è la passione che mettete in ogni cosa che fate. Bravi!

