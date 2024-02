Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Un giorno in più all’anno forse è troppo per questa settimana, che si sta trascinando più del solito. Riposatevi.

Toro: I consigli non richiesti sul vostro lavoro si moltiplicano. Andate avanti per la vostra strada: fate bene!

Gemelli: Un favore fatto a un amico vi si sta ritorcendo contro, creando problemi. Chiarite le cose a monte.

Cancro: Avete fatto una promessa ma ora avete solo voglia di fuggire dall’impegno. Dovrete sacrificarvi per oggi...

Leone: Amici latitano ma non capite perché. Smettetela di incolparvi per ogni cosa, ognuno ha i suoi problemi...

Vergine: Non impazzite in attesa di chi, evidentemente, non vi vuole. Guardatevi attorno e troverete di meglio.

Bilancia: Scappare dalle responsabilità o chiedere aiuto? Meglio la seconda opzione, ne uscirete più degnamente.

Scorpione: Da qualche tempo vi sentite sbilanciati e fuori fase. Non abbiate paura di chiedere supporto e aiuto...

Sagittario: La famiglia sarà felice di starvi accanto in un momento di debolezza. Traete forza da questa vicinanza.

Capricorno: Non perdete le speranze prima di aver avuto una risposta definitiva alla questione. A volte le cose vanno bene...

Acquario: Degli anni bisestili dicono non ci si debba mai fidare. Ma gli astri oggi sono dalla vostra: cambiamenti in vista!

Pesci: Chi vi ha nascosto un segreto presto uscirà allo scoperto e voi dovrete decidere se perdonare o meno...

