Cosa ci aspetta oggi, 28 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In questi giorni vi sentite piuttosto stanchi e demotivati... Provate a premiarvi per i vostri successi e vi sentirete più stimolati.

Toro – La vostra emotività si sta facendo sentire e basta il lieto fine di un film per farvi crollare. Succede! Non fatevene una colpa...

Gemelli – Qualcuno che vi sta vicino sta passando un brutto periodo. Stategli accanto come potete e lo farete sentire protetto.

Cancro – La vostra forza è il cambiamento: anche se vi spaventa, sapete sempre gestirlo e trarne un enorme vantaggio, ricordatelo!

Leone – State esercitando la vostra leadership per potenziare la vostra presenza sul lavoro. Ricordate di lasciare spazio agli altri...

Vergine – Sentite il cuore in balia dei sentimenti, troppo pieno perché possiate essere razionali. Lasciatevi travolgere, ne uscirete!

Bilancia – Siete dei campioni nel rimandare a domani ciò che potreste fare oggi. Provate, invece, a occuparvene subito.

Scorpione – Vi sembra che qualcuno intorno a voi si stia facendo pregare troppo per fare ciò che dovrebbe essere dovuto. Diteglielo!

Sagittario – Un dolce incoraggiamento arriva dalla vostra famiglia: in questo momento di transizione, ascoltate sempre il cuore...

Capricorno – Siete in cima al mondo: sembra che nulla possa andare meglio di così. Invece il futuro ha ancora sorprese in serbo per voi.

Acquario – Quando vi sentite a disagio con qualcuno non riuscite a nasconderlo. Non sentitevi in colpa, è giusto che lo facciate notare.

Pesci – Sta nascendo in voi una nuova consapevolezza: siete in grado di bastare a voi stessi prendendovi cura di mente e corpo.

