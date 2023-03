Cosa ci aspetta oggi, 28 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siete stati troppo diretti nel litigio con il partner e l’avete offeso? Pensate a come farvi perdonare.

Toro – Nell’ultimo periodo avete dovuto fare molte spese: è tempo di stringere la cinghia per un po’.

Gemelli – Siete in affanno a causa di mille impegni. Provate a sfoltire l’agenda: vi alleggerirà sicuramente.

Cancro – Non avete voglia di andare all’evento di sabato? Forse potreste fare un incontro interessante.

Leone – Si prospetta una settimana infinita. Per affrontarla potreste già pensare al programma per il weekend.

Vergine – La settimana è appena iniziata ma voi avete già capito che aria tira. Forza e coraggio, pensate a venerdì sera!

Bilancia – State ancora ripensando all’incontro fatale fatto nel weekend? Intanto sognare non costa nulla.

Scorpione – Un inatteso colpo di fortuna cancellerà all’istante l’ultimo periodo dove non ve ne è andata bene una.

Sagittario – La vostra anima avventuriera non apprezza la routine. Perché non pensare a una fuga al mare nel weekend?

Capricorno – Problemi di comunicazione con il partner? Parlategli apertamente, ma con gentilezza, senza ferirlo.

Acquario – La vostra intraprendenza vi porta a riempirvi di impegni, forse troppi. Provate a rilassarvi di più.

Pesci – Ma non vi eravate ripromessi di non dire sempre sì alle richieste degli altri? Non fatevi sfruttare.

