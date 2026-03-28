Cosa dicono le stelle per il 28 marzo 2026La giornata segno per segno
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Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 28 marzo 2026.
Ariete: Una storia irrisolta torna a fare capolino nella vostra vita. Che sia la volta buona per chiuderla del tutto?
Toro: Avete voglia di mettervi in gioco per migliorare la vostra posizione. Vi manca solo il coraggio.
Gemelli: Buona volontà, dimostrazioni d’affetto e fantasie intriganti vivacizzano anche le coppie più stanche.
Cancro: Sentimento e passione movimentano il cuore, ma un ricordo del passato vi preclude la serenità affettiva.
Leone: Con una nuova prospettiva di fronte a voi, vi sentite rinascere e ripartite con più grinta di prima.
Vergine: Le occasioni per appagare la vostra ambizione non mancano. Scegliete la migliore a colpo d’occhio.
Bilancia: Cimentatevi in ambiti nuovi e appagate il desiderio di scoperta con un viaggio in territori inesplorati.
Scorpione: Gli amici vi sottopongono proposte e idee interessanti. Ma non dovete sentirvi costretti ad accettare.
Sagittario: Imprevisti fortunati vi colgono piacevolmente di sorpresa. Rimandate quell’impegno e lasciatevi trasportare!
Capricorno: Niente vi disturba di più che trovarvi al centro di una guerra scoppiata per questioni di potere o denaro.
Acquario: Non raccogliete le provocazioni che mettono zizzania in amore e tra le amicizie. Mantenete il controllo.
Pesci: Anche se con i colleghi ci sono ancora delle faccende da appianare, siete più disponibili a collaborare.