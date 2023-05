Cosa ci aspetta oggi, 28 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La vostra giornata sarà scoppiettante! Difficile contenere il vostro entusiasmo, merito di una bella novità...

Toro – I single del segno sono avvisati: colpo di fulmine in arrivo! Non siate scettici, le cose belle possono accadere.

Gemelli – Le vostre emozioni sono in equilibrio con la vostra mente. Era da tanto che non vi sentivate così in pace.

Cancro – Dopo alcuni mesi un po’ statici al lavoro, finalmente cominciate a vedere dei cambiamenti importanti.

Leone – State attenti a delle persone poco limpide nelle loro parole e azioni. Tenetele d’occhio e a forte distanza...

Vergine – Non uno, ma ben due ex potrebbero tornare alla ribalta! Accade questo se si spezzano troppi cuori...

Bilancia – C’è grande passionalità con il partner, ma allo stesso tempo vorreste stare da soli. Cercate di capire...

Scorpione – La giornata si apre con la stanchezza, ma riuscirete a recuperare un po’ d’energia. Cercate di mangiare bene.

Sagittario – State alla larga dai bugiardi. Anche se li individuate, sperate sempre che cambino: cosa sbagliatissima!

Capricorno – Il vostro atteggiamento responsabile sarà di grande conforto al partner. È un momento difficile, ma passerà.

Acquario – Quando siete nervosi è meglio lasciarvi stare. In questo periodo avete bisogno di riflettere su molte cose.

Pesci – Vi piace sentirvi innamorati, vi aiuta ad affrontare la vita! In questi giorni usate questa forza nel lavoro.

