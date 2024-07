Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Ritroverete presto le energie per sostenere il rush finale prima delle ferie. Non manca molto, resistete!

Toro: Per voi questa è la stagione più gradita, mancherebbe solo un aperitivo al mare con gli amici...

Gemelli: Avete tutte le carte in regola per raggiungere i vostri obiettivi e ottenere successo. Non siate timidi!

Cancro: Conoscete il partner più di chiunque altro. Se c’è qualche problema, dovreste parlargliene...

Leone: La lentezza non è mai piaciuta al vostro animo passionale, ma potreste presto riconsiderarla...

Vergine: Niente vi può fermare quando vi mettete in testa una cosa, anche quando si tratta di amore. Bonne chance!

Bilancia: Il benessere della coppia per voi è fondamentale: coccolate il partner se è stressato o preoccupato!

Scorpione: Speravate di aver scampato una rogna sul lavoro? Forse è bene non cantar vittoria...

Sagittario: Per una volta avete ascoltato la vostra voce interiore e avete prenotato un viaggio da soli. Bravi!

Capricorno: Andare sempre contro a quello che vi dicono gli altri potrebbe causarvi più problemi che benefici. Rifletteteci.

Acquario: Credete di non avere più speranze di trovare l’anima gemella? Non smettete di cercare, non rimarrete delusi.

Pesci: Continuare a credere nei propri sogni potrebbe portarvi verso mete che non pensavate di raggiungere...

© Riproduzione riservata