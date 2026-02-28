Cosa dicono le stelle per il 28 febbraio 2026La giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 28 febbraio 2026.
Ariete: Giornata da dedicare al relax: iniziate con una videochiamata a un’amica e qualche pagina di un libro!
Toro: La calma interiore è il vostro asso nella manica per gestire un imprevisto con il giusto sangue freddo.
Gemelli: Condividete i vostri pensieri creativi con chi sa ascoltare: potreste dare il via a qualcosa di grande!
Cancro: Cercate di mettere davanti a tutto le vostre necessità almeno oggi, e smettetela di pensare solo agli altri!
Leone: Una nuova consapevolezza sul benessere vi spingerà a riflettere sulle vostre peggiori abitudini...
Vergine: Un gesto di tenerezza ricevuto inaspettatamente vi ricorderà quanto siete preziosi per chi vi circonda...
Bilancia: Oggi, la verità verrà a galla portando con sé una liberazione che aspettavate da tempo immemore...
Scorpione: L’entusiasmo per una nuova scoperta vi renderà irresistibile agli occhi di chi vi ama, una luce brilla in voi
Sagittario: Oggi la creatività è al massimo. Usate l’immaginazione per creare o migliorare qualcosa di vostro!
Capricorno: La voglia di ribellarvi alla noia vi porterà a fare una scelta controcorrente ma incredibilmente liberatoria..
Acquario: In questo weekend dedicatevi a riordinare la casa e la mente: spesso, le due cose vanno di pari passo.
Pesci: Un risultato concreto premierà la pazienza che avete dimostrato negli ultimi mesi, continuate così!