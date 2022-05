Come sarà la giornata di oggi? Ecco cosa dicono le stelle, segno per segno.

Ariete: La paura non è una buona consigliera. Prima di agire ricordatevelo e cercate di capire che cosa vi sta guidando.

Toro: Avete affrontato diverse sfide anni fa, ora è il momento in cui tutto trova un filo. Volate, senza perdere un minuto...

Gemelli: È da tempo che non sorridete. Una volta non potevate farne a meno. Dove vi siete persi? Ritrovatevi!

Cancro: Non c’è sofferenza che non possa trasformarsi in un’occasione per diventare persone migliori. Anche questa.

Leone: Non arrendetevi ai fatti, sapete bene che dietro a quello che si vede c’è sempre una verità più profonda. Scovatela.

Vergine: Sparlare degli altri non vi aiuterà ad essere qualcuno. Cucitevi la bocca anche quando sembra difficile. Vedrete!

Bilancia: Ci sono ricordi che affiorano continuamente nella vostra testa. Che vogliano dire qualcosa? O forse devono passare...

Scorpione: Oggi trovate un momento di relax: musica e un bel bagno per lasciar scorrere ogni pensiero troppo pesante da sopportare.

Sagittario: I ritmi lavorativi vi stanno succhiando tutta l’energia che dovreste dedicare agli affetti. Fate presente la situazione...

Capricorno: Forse non sarete compresi, ma non è questo che importa. Sbilanciatevi, solo così cambiano le cose.

Acquario: Nella vita lasciarsi amare è la cosa più importante di tutte. Quello che farete oppure no è rilevante, ma non principale...

Pesci: Dareste anima e corpo per la vostra famiglia, ma non potete rimanere attaccati alle gonne della mamma per la vita...

