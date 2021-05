Cosa ci aspetta oggi, 27 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non offendetevi se qualcuno vi fa qualche appunto: se costruttive, le critiche devono essere sempre ben accette!

Toro – Oggi siete un po’ stanchi e non capite il perché. Se nemmeno il caffè vi tira su, prendetevi una pausa in più.

Gemelli – Avete ancora dei timori riguardo quella questione in sospeso... Cercate di capire come risolvere e non temete gli ostacoli.

Cancro – Passate da un estremo all’altro: o pensate solo a voi stessi o vi fate mettere i piedi in testa. Cercate il giusto equilibrio.

Leone – Oggi ogni dettaglio vi infastidisce: siete molto irritabili. C’è qualcosa in particolare che vi rende così?

Vergine – Certi vostri problemi sono come una coperta troppo corta: se la tirate su una questione, un’altra si scopre...

Bilancia – Se il comportamento di una persona vi infastidisce, non abbiate paura ad affrontarla faccia a faccia.

Scorpione – Il comportamento di un collega non vi piace. Se non ci avete molto a che fare non fatevi venire il sangue amaro.

Sagittario – Dopo giorni in cui avete avuto dell’energia da sfruttare, oggi avete subito una battuta di arresto.

Capricorno – Tra alti e bassi state portando avanti quel progetto a cui tenete tanto. Cercate di non abbandonarlo a breve.

Acquario – Oggi vi si presenterà un’occasione che vi permetterà di cambiare un po’ di cose. Non fatevela sfuggire.

Pesci – Se vedete che una persona vicino a voi è un po’ giù di corda, non esitate a farvi avanti per aiutarla.



