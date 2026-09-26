Le previsioni degli Astri per la giornata di oggi, segno per segno:

Ariete: Per molto tempo avete rinunciato ai vostri interessi per non separare la coppia, da adesso si cambia.

Toro: Siete pronti a mostrarvi con tutte le vostre debolezze, sapete che queste fanno parte di voi e di chi siete.

Gemelli: Un momento di rinascita emotiva che si traduce in molta più energia e voglia di viaggiare ed esplorare.

Cancro: Siete un po’ sottotono, avreste voluto trascorrere questa giornata in una meta lontana e silenziosa.

Leone: Avete fatto passi da gigante soprattutto per quanto riguarda la vostra maniera di relazionarvi con altri.

Vergine: Da oggi verrete presi in considerazione per un progetto importante. Qualcuno ha riposto molta fiducia in voi.

Bilancia: Normalmente riuscite ad essere delle persone abbastanza calme, ma attenzione a perdere la pazienza.

Scorpione: Un periodo di forti lotte soprattutto in ambito familiare dove le cose sembrano essersi incrinate.

Sagittario: Siete persone molto fantasiose, adesso però dovete convertire le vostre idee in qualcosa di più razionale.

Capricorno: Siete finalmente circondati dalle persone giuste, sia in amore che in amicizia. I vostri sogni si sono avverati.

Acquario: Anche se qualche merito non vi è stato riconosciuto potete sempre sperare che qualcosa cambi.

Pesci: Impegnatevi a recuperare un rapporto che sembrava essere destinato a una tragica fine. È giusto così!

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