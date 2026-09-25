È “La cerimonia”, titolo originale “Alam Danai (stranieri nella notte)”, di Antonia Gaeta e Ardalan Nabavinejad, il progetto vincitore del Premio Franco Solinas 2026 per il miglior soggetto. La proclamazione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi a Punta Tegge, nel corso della manifestazione che in questi giorni ha riportato a La Maddalena autori, sceneggiatori, produttori e professionisti del mondo dell’audiovisivo.

Ad annunciare il verdetto è stata Annamaria Granatello, presidente e direttrice artistica del Premio Solinas, insieme a tutta la giuria. La decisione arriva al termine del lavoro della giuria stessa, composta da numerosi professionisti del settore chiamati a valutare i progetti giunti alla fase finale.

“La cerimonia” era tra gli undici soggetti selezionati per la 41ª edizione del Premio Internazionale Franco Solinas, scelti tra le 597 storie inizialmente pervenute in forma anonima. Il riconoscimento per il miglior soggetto ha una dotazione di 2.000 euro e apre agli autori la successiva fase di sviluppo della sceneggiatura.

Nel corso della premiazione è stato proclamato anche il vincitore del Premio Solinas Experimenta Serie 2026: il riconoscimento è andato a “MÈSA”, titolo originale “Fuori dalla mia testa”, di Federica Corti e Michela Nuti.

La manifestazione del Premio Solinas prosegue nell’isola fino al 27 settembre con incontri e appuntamenti dedicati alla scrittura e al futuro del cinema e della serialità.

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