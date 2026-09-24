Sei artisti a confronto, sei percorsi differenti, sei diversi modi di raccontare l’arte.

Gabriella Locci, Antonello Dessì, Anna Marceddu, Simone Dulcis, La Fille Bertha e Lino Fois, sono i protagonisti del docufilm realizzato da Alessandra Menesini, giornalista e critica d’arte, e le immagini di Marco Alberto Desogus che sabato prossimo, alle 19.00, sarà proiettato al Museo Dart-Casa Falconieri di Dolianova.

Un lavoro che indaga sul mistero della creazione e sulle ragioni profonde che spingono le persone a dedicarsi all’arte spinte da una forza interiore talvolta indecifrabile. Il docufilm propone immagini e parole registrate negli studi e nelle gallerie dei sei artisti offrendo allo spettatore la possibilità di leggerle senza condizionamenti. Alla proiezione saranno presenti gli autori. Ingresso libero

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