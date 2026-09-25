Ariete: Avete avuto delle difficoltà nel gestire i vostri impegni. Adesso siete però consapevoli dei vostri errori.

Toro: Avventurosi e coraggiosi, il vostro è un segno che segue molto il suo istinto e molte volte non sbaglia.

Gemelli: Ultimamente avete vissuto un periodo di ripensamenti. Valutate bene e scegliete cosa vi può fare felici.

Cancro: Si conclude una settimana lavorativa stressante. In vista del weekend cercate di recuperare l’energia.

Leone: Cosa vi sta impedendo di prendere quella decisione che potrebbe davvero cambiarvi la vita per sempre?

Vergine: Dovete stare attenti alle promesse che fate, se poi non le mantenete le persone non avranno più fiducia.

Bilancia: Un venerdì in cui preparare qualcosa di buono e godervi una serata con i vostri amici o parenti.

Scorpione: Avete sbagliato e lo sapete ma c’è una persona che è pronta a perdonarvi e che presto vi parlerà.

Sagittario: Qualcuno che vi sta vicino potrebbe non avervi detto tutta la verità. Verificate che non vi stia mentendo.

Capricorno: Vi sentite parecchio soli. Cercate di coinvolgere nei vostri piani qualche collega, magari diventate amici.

Acquario: Un fine settimana interessante soprattutto per l’amore. State per prendere una decisione importante.

Pesci: Attenzione, perché in questo fine settimana sarete un po’ nervosi, meglio non affrontare troppe discussioni.

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