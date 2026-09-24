Ariete – Una cena con amici potrebbe trasformarsi in un’occasione per stringere rapporti più sinceri.

Toro – Un’esperienza vissuta recentemente sta avendo ripercussioni positive sulla vostra vita familiare.

Gemelli – Questo mese siete stati un po’ pensierosi. Ricordate che le circostanze possono sempre cambiare.

Cancro – In ambito lavorativo otterrete presto un aumento e vi chiederanno di guidare un progetto importante.

Leone – Abbiate il coraggio di cambiare idea, anche quando pensate che la vostra opinione sia quella più giusta...

Vergine – Avete discusso con un amico su una situazione parecchio importante. Meglio chiarirsi presto.

Bilancia – Dovete prendervi un po’ meno sul serio. Specialmente nei contesti più informali potete lasciarvi andare.

Scorpione – Ma siete sicuri che quella decisione sia la più giusta per voi? O qualcuno vi sta un po’ pressando?

Sagittario – Un giovedì un po’ complicato per voi e per la vostra famiglia. Risolvete ciò che vi sta preoccupando.

Capricorno – Forti e testardi, sapete imporvi quando necessario ma rischiate di essere un po’ troppo intransigenti.

Acquario – Il fatto che cambiate spesso idea porta chi vi sta vicino a dubitare delle vostre prese di posizione più svariate.

Pesci – È il periodo giusto per superare una delusione, siete sulla strada giusta per riprendervi del tutto.

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