Una doppia festa per salutare l'estate, in un insolito luogo divenuto negli ultimi anni cornice di importanti live nell'Isola: fa ritorno anche in questo 2026 "A Innantis", la rassegna organizzata da Mis - Made Island Sound in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Guspini, ancora una volta ospitata nella Miniera di Montevecchio e con ingresso gratuito. Primi a esibirsi dal vivo sono i cagliaritani Sikitikis, per sabato 26 alle 22, seguiti l'indomani alle 18 da Motta, con il cantautore che torna in Sardegna per il decennale de "La fine dei vent'anni".

Il celebre cantautore pisano, classe 1986 e per esteso Francesco Motta, ha infatti pubblicato a marzo 2016 il suo debutto solista sotto questo titolo, prodotto da Riccardo Sinigallia e vincitore nello stesso anno della Targa Tenco come migliore opera prima, grazie a brani come "Prima o poi ci passerà" e "Sei bella davvero", ormai veri e propri classici della canzone d'autore contemporanea in Italia. Per questo speciale anniversario, l'etichetta Sugar Music ha ristampato una speciale edizione in vinile bianco e cofanetto, con l'artista che ha portato in tour con la sua band l'intero album in numerose città italiane e festival di spicco nella scena indipendente, toccando anche Cagliari in occasione del Marina Cafè Noir e approdando ora anche a Guspini, in un concerto fissato poco prima del tramonto.

È invece un appuntamento notturno quello con i Sikitikis, storica formazione del capoluogo che ha esordito in via ufficiale nel 2005, con il disco "Fuga dal deserto del Tiki", per poi costruire negli anni un personale sound di crocevia tra surf rock, garage, rock'n'roll, stoner, cantautorato pop e musica cinematica, celebrando da poco i venticinque anni di carriera con gli affezionati fan e senza smettere mai di calcare i palchi dentro e fuori l'Isola.

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